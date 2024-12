Luis de la Fuente, meilleur sélectionneur national en 2024

Sacré producteur.

Lionel Scaloni avait l’habitude de trôner en haut du classement. Lauréat en 2022 et 2023, le sélectionneur argentin, pourtant vainqueur de la Copa América, doit cette fois se contenter de la deuxième place. Pourquoi ? Parce que Luis de la Fuente, avec son équipe jeune et affamée, a raflé l’Euro 2024, et ce, avec la manière. Le sélectionneur espagnol s’adjuge ainsi le titre de meilleur sélectionneur national selon L’International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) .…

MJ pour SOFOOT.com