Lucas Hernandez, le soldat reconnu

Convoqué pour la troisième fois consécutive après 15 mois d’absence, Lucas Hernandez reste un cadre de l’équipe de France malgré un temps de jeu famélique et un rôle flou au PSG. Entre arguments sportifs et poids du vestiaire, le défenseur incarne plus que quiconque la logique de groupe chère à Deschamps : pas titulaire, mais toujours là.

Il y a des certitudes dans la vie : le retour de l’hiver, la pluie à Brest, et le nom de Lucas Hernandez dans la liste des Bleus. Peu importe sa forme, son poste du moment ou son club : sauf blessure, Lucas est toujours là. Le gars sûr, le fidèle, le « Deschamps guy » finalement. Celui qu’on appelle quand on ne sait pas trop qui prendre, mais qu’on veut quelqu’un « de confiance ». À chaque fois, son nom ressurgit comme une évidence un peu forcée, un automatisme du sélectionneur. « Ah oui, Lucas, bien sûr. » Il symbolise cette France de Deschamps où l’on préfère un soldat cabossé à une nouveauté risquée. Et s’il ne joue pas, tant pis : au moins, il connaît les consignes par cœur.

Le mouton à cinq pattes

Depuis qu’il a posé ses valises au PSG et qu’il est revenu de ses graves blessures au genou, Lucas Hernandez s’est spécialisé dans le dépannage. Défenseur central ? Parfois. Latéral gauche ? Souvent. Solution de secours ? Toujours. Il a ce profil de joueur qu’on garde parce qu’il « peut tout faire ». Comme un couteau suisse qui traîne dans la boîte à pique-nique. Et Deschamps adore les couteaux suisses, surtout quand le tiroir est vide. Le sélectionneur français a justifié la nouvelle convocation de l’homme aux 39 sélections avec son habituelle combinaison de pragmatisme et de psychologie. Lors du dernier rassemblement, « DD » a précisé que le défenseur du PSG était appelé avant tout en tant qu’axial et non comme latéral. Un poste couvert par Lucas Digne et son frère Theo, et pour lequel il ne semble plus avoir les aptitudes qui – en 2018 – lui avaient permis d’être titulaire dans une équipe championne du monde.…

Par Sacha François pour SOFOOT.com