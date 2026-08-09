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Lucas Digne n'est plus le même homme
information fournie par So Foot 09/08/2026 à 21:31
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Lucas Digne n'est plus le même homme

Lucas Digne n'est plus le même homme

Le club il a changé. Dix ans après avoir fait ses bagages, Lucas Digne est de retour au PSG . Une signature pas forcément attendue, et l’opportunité pour le latéral de l’équipe de France de renouer avec un club qui l’a vu grandir. « Je reviens en tant qu’homme. Je suis également différent en tant que joueur. J’ai plus de maturité et d’expérience, et j’ai envie d’apporter cette expérience au groupe et de gagner énormément de trophées , a-t-il confié aux médias du club. Ce club est bâti pour gagner, ça fait partie de son ADN. Ce groupe est extrêmement ambitieux, il le montre année après année, et c’est pour ça que tout le monde a envie de venir jouer à Paris. »

« Il fallait que l’histoire continue à s’écrire »

Débarqué au pied de la Tour Eiffel à tout juste 20 ans après des débuts prometteurs à Lille, Digne ne se sera jamais pleinement imposé au PSG . Avant de poursuivre sa route (AS Rome, Barça, Everton et Aston Villa). « C’était l’apprentissage du très haut niveau et de l’excellence. Ça m’a construit en tant que joueur et en tant qu’homme, j’ai appris énormément aux côtés de joueurs comme Zlatan Ibrahimović et Thiago Silva et gagné beaucoup de trophées , rejoue-t-il une décennie plus tard. C’était une très belle histoire, et il fallait qu’elle continue à s’écrire. J’ai hâte de découvrir le groupe qui a gagné deux Ligues des champions. »

TB pour SOFOOT.com

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