Darwin Núñez rebondit en Turquie
Comme un air de Liverpool bis. Un an après avoir quitté les bords de la Mersey pour l’Arabie saoudite et Al-Hilal, Darwin Núñez change à nouveau de maillot. L’attaquant uruguayen a été prêté pour la saison prochaine à Trabzonspor , en Turquie. Ironie du sort, il y retrouvera un certain Mohamed Salah.
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