Grosse surprise à la CAN

Cameroun 1-0 Nigeria

But : Nyadjou (19 e )

David à fait tomber Goliath. Largement favorites de la CAN féminine, les Nigérianes ne triompheront pas. Les Super Falcons ont en effet été battues ce dimanche par le Cameroun au stade des quarts de finale , à Casablanca (1-0). Un véritable exploit de la part des Lionnes indomptables, qui ont d’abord ouvert le score sur un magnifique coup-franc de la défenseuses Maeva Nyadjou (1-0, 19 e ) . Avant de faire le dos rond pour résister aux assauts de la Parisienne Rasheedat Ajibade et ses coéquipières.…

TB pour SOFOOT.com