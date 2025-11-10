Lucas Chevalier, terrain glissant

Tard dans la nuit de dimanche à lundi après OL-PSG, Lucas Chevalier a publié un long message pour s'expliquer après un like présenté comme maladroit sur une publication pro-RN. Face à l'emballement et aux menaces sur les réseaux, le gardien français assure qu'il ne se permettrait pas de « penser ces choses-là ».

De Benjamin Pavard à Melvin Bard, en passant par tous les autres, les excuses sur Instagram après un mauvais match sont devenues à la mode chez les footballeurs. Dans la nuit de dimanche à lundi, Lucas Chevalier aurait peut-être préféré parler de sa sortie hasardeuse sur le très joli lob d’Ainsley Maitland-Niles ou plus largement de son début d’aventure très moyen avec le PSG. Il s’est contenté d’évoquer des « performances sportives médiocres » dans un enchaînement de trois storys publiées aux alentours de 4 heures du matin pour réagir à une polémique qui avait commencé à gonfler quelques heures avant le coup d’envoi du match entre l’OL et le PSG.

Plusieurs internautes avaient ainsi remarqué que Chevalier avait posé son like sur une vidéo d’un des vice-présidents des Républicains, Julien Aubert. Celui-ci n’est plus député du Vaucluse, a laissé son siège à un élu PS, puis une élue RN, mais fait partie de ces députés peu à l’aise avec la notion de barrage républicain. Au micro de LCP, pendant les élections législatives de 2024, le politicien raconte qu’il préfère voter pour le RN plutôt que pour le Nouveau Front populaire. Une orientation que le gardien de l’équipe de France « ne partage pas bien évidemment », selon ses explications qui étaient inévitables face au déferlement sur les réseaux.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com