Lucas Chevalier a eu très peur après le tacle insensé de Lamine Camara

Oui, les miracles existent.

Victime d’un tacle terrible de la part de Lamine Camara sur sa cheville, Lucas Chevalier a pu terminer la rencontre perdue par son PSG sur la pelouse de Monaco (1-0). Une action qui aurait pu avoir des conséquences bien plus graves pour le portier au vu du violent contact sur sa cheville droite . « Pour ma cheville, je pense que tout le monde a vu. Aujourd’hui, ma carrière aurait pu prendre un tournant et j’ai eu beaucoup de chance, a-t-il estimé après coup. Je ne l’ai pas ressassé, c’était passé. Mais je pense que des fois il y a des gestes qu’on doit éviter. Aujourd’hui, je sais juste que j’ai eu beaucoup de chance et que je vais pouvoir continuer à faire du foot toutes les semaines. » …

TB pour SOFOOT.com