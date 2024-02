Luca de Meo : « La R5 reconnecte Renault avec les temps glorieux »

Dès son arrivée à l'été 2020, Luca de Meo a flashé sur la petite maquette d'une R5 conservée au centre de design du Technocentre de Renault à Guyancourt, dans les Yvelines. Le projet avait été écarté par ses prédécesseurs à la direction de la marque au Losange, comme Carlos Ghosn ou Thierry Bolloré, au motif qu'il ne fallait « pas faire de trucs rétro ».



Une hérésie pour Luca de Meo, qui a relancé en 2007 la mythique Fiat 500 lors d'une grande fête dans les rues de Turin, en Italie, avant qu'elle ne devienne l'une des voitures les plus vendues dans le monde, à 3 millions d'exemplaires. Avant le plongeon dans le grand bain de la R5 E-Tech 100 % électrique, le directeur général de Renault raconte en exclusivité au Point la genèse du projet.

Le Point : Vous arrivez à l'été 2020 et décidez rapidement de lancer le projet Echo5 de la R5. Quelle est votre méthode pour aller vite ?

Luca de Meo : Je casse les pieds à tout le monde pour aller vite. C'est une mise sous tension de l'entreprise. Cela génère un peu de stress, mais il faut voir d'où on partait. On perdait des dizaines millions d'euros par jour quand je suis arrivé et quand tu es malade, tu as envie de sortir très vite de l'hôpital. J'ai une fâcheuse tendance à leur demander des prototypes qui peuvent aller dans la rue comme une