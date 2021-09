LREM lance la campagne « 5 ans de plus » pour soutenir Emmanuel Macron

À l'approche de la présidentielle, La République en Marche (LREM) se met en ordre de marche pour soutenir le bilan d'Emmanuel Macron. Comme le révèle BFMTV, le parti présidentiel s'apprête à lancer une campagne intitulée « 5 ans de plus », dévoilée ce lundi 6 septembre aux parlementaires réunis à Angers, dans le Maine-et-Loir, alors que le chef de l'État n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature.

Dès ce week-end du samedi 11 et dimanche 12 septembre, un million de tracts vont être distribués dans le but de mettre en avant l'ensemble des mesures mises en place par Emmanuel Macron depuis son élection, en 2017. LREM se targue notamment du fait que 90 % des promesses de la campagne présidentielle « ont été ou sont en train d'être tenues ». Pour louer le bilan du président de la République, trois axes sont défendus par ses sympathisants.

La première thématique est l'idée selon laquelle l'exécutif s'est employé « à changer le quotidien des Français depuis cinq ans. », avec notamment la suppression progressive de la taxe d'habitation et les recrutements dans la police. Ensuite, LREM revendique qu'Emmanuel Macron et son gouvernement ont « transformé la société » grâce au vote de la PMA pour toutes ou encore l'extension des horaires du 3919, la plateforme téléphonique destinée aux victimes de violences sexistes et sexuelles. Enfin, troisième et dernier axe, la capacité de l'exécutif

