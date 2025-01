Louza : « Quand tu vois ta mère porter les sacs de courses sur 13 étages... »

Qui a dit qu’une carrière de footballeur était un long fleuve tranquille ? Certainement pas Imrân Louza. À 25 ans, l’international marocain, formé au FC Nantes et actuellement à Watford (D2 anglaise), s’est forgé un mental et une carapace grâce à des événements de la vie loin d’être joyeux. Retour sur ces combats, en attendant d’autres.

Nantes et la lutte d’une mère

« Vivre dans un appartement avec des punaises de lit dans ma jeunesse, c’est un combat. Il y en a dans tout le bâtiment. Je vis avec ma mère, au Bout des Pavés, dans les quartiers nord de Nantes depuis ma naissance, pratiquement. Il y a deux chambres. Parfois, l’ascenseur ne marche pas. Derrière, il y a treize étages à monter. Quand c’est le moment d’aller aux courses, qu’il fait froid et qu’il faut marcher jusqu’au Leclerc à 20-30 minutes à pied… Tu rentres avec tes achats, tu vois ta mère qui porte les sacs sur treize étages. Enfant, parfois, tu ne réalises pas. Mais aujourd’hui, tu te dis encore : “Putain, elle est forte.” Forte de ne pas m’avoir fait ressentir son mal. J’ai très vite envie de la sortir de là. J’ai toujours été super proche de ma mère. C’est ce qui fait notre force à cette époque. Quand je grandis, je l’aide du mieux possible. Mais cet appartement… Si je le vois aujourd’hui, je me dis que ce n’est pas possible de vivre dedans. Impossible ! Je revois la cuisine… Pas propre… À un moment, ma mère en a marre, elle craque, elle lâche prise. C’est compréhensible. Personne n’est là pour l’aider. Il n’y a que moi. Je suis avec elle quoi qu’il arrive mais, jeune, je ne peux pas faire grand-chose. Je subis avec elle. L’amour qu’on pouvait se porter et la confiance nous aident à passer le temps. Comme je pars de là, comme je pars de rien, je me dis que j’ai tout à gagner plus tard.

J’aurais pu prendre la solution de facilité : aller au centre où les gens s’occupent de toi et lavent ton linge, avec une chambre propre. Moi, je décide de rester avec ma mère.…

Propos recueillis par Timothé Crépin pour SOFOOT.com