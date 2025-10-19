Lorient et Brest se bastonnent, Toulouse enterre Metz et Auxerre accroche Rennes

Des buts de partout, ce dimanche dans le multiplex de Ligue 1 !

Plombé par une mésentente entre Quentin Merlin et Brice Samba ayant causé l’ouverture du score (8 e ), Rennes a renversé la table contre le mal classé Auxerre, grâce à Breel Embolo (18 e ) et surtout une belle action collective conclue par Seko Fofana (56 e )… mais le SRFC a tout gâché en concédant un penalty contre le cours du jeu. Lassine Sinayoko a transformé ça (72 e ) et le Roazhon Park fait la gueule après ce quatrième match nul consécutif (2-2) des Rouge et noir, désormais neuvièmes.…

JB pour SOFOOT.com