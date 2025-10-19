 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lorient et Brest se bastonnent, Toulouse enterre Metz et Auxerre accroche Rennes
information fournie par So Foot 19/10/2025 à 19:26

Lorient et Brest se bastonnent, Toulouse enterre Metz et Auxerre accroche Rennes

Lorient et Brest se bastonnent, Toulouse enterre Metz et Auxerre accroche Rennes

Des buts de partout, ce dimanche dans le multiplex de Ligue 1 !

Plombé par une mésentente entre Quentin Merlin et Brice Samba ayant causé l’ouverture du score (8 e ), Rennes a renversé la table contre le mal classé Auxerre, grâce à Breel Embolo (18 e ) et surtout une belle action collective conclue par Seko Fofana (56 e )… mais le SRFC a tout gâché en concédant un penalty contre le cours du jeu. Lassine Sinayoko a transformé ça (72 e ) et le Roazhon Park fait la gueule après ce quatrième match nul consécutif (2-2) des Rouge et noir, désormais neuvièmes.…

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Royston Drenthe hospitalisé après un AVC
    Royston Drenthe hospitalisé après un AVC
    information fournie par So Foot 19.10.2025 23:42 

    Royston Drenthe, ancien ailier du Real Madrid et du Feyenoord Rotterdam, a été admis en soins intensifs après avoir été victime vendredi d’un accident vasculaire cérébral. L’information a été publiée ce dimanche par le biais du FC De Rebellen, un groupe d’anciens ... Lire la suite

  • Mbappé et le Real Madrid s'extirpe du piège de Getafe
    Mbappé et le Real Madrid s'extirpe du piège de Getafe
    information fournie par So Foot 19.10.2025 23:14 

    Getafe 0-1 Real Madrid But : Mbappé (80ᵉ) Cartons rouges : Nyom (77ᵉ) et Sancris (84ᵉ). … TM pour SOFOOT.com

  • Lille engrange à Nantes
    Lille engrange à Nantes
    information fournie par So Foot 19.10.2025 22:52 

    Dans une rencontre disputée et agréable, Lille a retrouvé le goût d'une victoire en Ligue 1, en s'imposant à Nantes (0-2). Nantes 0-2 Lille Buts : H. Haraldsson (8 e ) & Igamane (89 e ) pour Lille Lens (3-0), Lyon (0-1), Paris (1-1) : trois rencontres sans

  • Le Lensois Florian Thauvin (g) aux prises avec le défenseur du Paris FC Nhoa Sangui lors de la victoire des Sang et Or 2-1, le 19 octobre 2025 à Lens ( AFP / Francois LO PRESTI )
    Ligue 1: Lens sur sa lancée, Lille plombe Nantes
    information fournie par AFP 19.10.2025 22:49 

    Lens a disposé du Paris FC (2-1) pour se hisser à la quatrième place de Ligue 1 dimanche lors de la 8e journée, marquée aussi par un derby fou entre Lorient et Brest (3-3) et le déplacement fructueux de Lille à Nantes (2-0). A La Beaujoire, les Lillois ont dominé ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank