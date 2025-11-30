 Aller au contenu principal
Lorient enfonce Nice, Lille grille le HAC
information fournie par So Foot 30/11/2025 à 19:37

Lorient 3-1 Nice

Buts : Abergel (31 e ) & Soumano (45 e +2, 53 e ) pour Lorient // Avom (12 e , CSC) pour Nice

Sixième défaite consécutive, toutes compétitions confondues : le mot crise n’est peut-être plus assez fort pour décrire la panade dans laquelle l’OGC Nice de Franck Haise se trouve actuellement. Passé devant dans le premier quart d’heure (grâce à un but contre son camp d’Arthur Avom sur un centre de Cho), ce dimanche au Moustoir, les Aiglons ont encore une fois fait n’importe quoi, essuyant les vagues pour finalement s’incliner plutôt nettement (3-1) , malgré un Yehvann Diouf qui a fait ce qu’il a pu.…

JB pour SOFOOT.com

