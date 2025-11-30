Lens est leader de Ligue 1 !

Angers 1-2 Lens

Buts : Djibirin (76 e ) pour Angers // Thauvin (45 e & 74 e ) pour Lens

Vainqueur pour la troisième fois de suite, sur la pelouse d’Angers (1-2) , grâce à un doublé de Florian Thauvin, le RC Lens est leader à un point du PSG, défait samedi à Monaco (1-0). Une petite sensation, alors qu’on approche de la mi-saison.…

JB pour SOFOOT.com