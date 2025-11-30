 Aller au contenu principal
Coupe de France : ça passe pour Troyes
information fournie par So Foot 30/11/2025 à 19:34

Un bon dimanche de foot.

Ce dimanche, au lendemain d’une soirée marquée par la belle communion entre les joueurs d’Écotay-Moingt et de l’ASSE et la qualification de l’AS Gosier de Claudio Beauvue, la Coupe de France n’a pas réservé tant de surprises qu’elle en a l’habitude . Logique respectée sur la plupart des terrains, où Troyes, leader de Ligue 2, s’est dépatouillé du piège UF Touraine (0-2), pensionnaire de National 3. Fin de parcours en revanche pour Aurélien Deniel et Plouvorn (R1), battus 2-1 par Les Sables-d’Olonne.…

TJ pour SOFOOT.com

Sport
