Coupe de France : ça passe pour Troyes
Un bon dimanche de foot.
Ce dimanche, au lendemain d’une soirée marquée par la belle communion entre les joueurs d’Écotay-Moingt et de l’ASSE et la qualification de l’AS Gosier de Claudio Beauvue, la Coupe de France n’a pas réservé tant de surprises qu’elle en a l’habitude . Logique respectée sur la plupart des terrains, où Troyes, leader de Ligue 2, s’est dépatouillé du piège UF Touraine (0-2), pensionnaire de National 3. Fin de parcours en revanche pour Aurélien Deniel et Plouvorn (R1), battus 2-1 par Les Sables-d’Olonne.…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
