Long-courrier à bas coût: perte nette pour French Bee en 2025

La compagnie aérienne de long-courrier à bas coût French Bee, qui avait dégagé en 2024 son premier bénéfice net depuis la pandémie de Covid, n'a pas réédité la performance en 2025, mais a annoncé jeudi deux nouvelles destinations.

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

French Bee a été "légèrement déficitaire" en 2025, avec une perte nette de 7 millions d'euros, a déclaré à la presse le directeur général Marc-Antoine Blondeau, à l'occasion de la présentation de ces nouvelles liaisons, vers les Maldives et le Sri Lanka.

La raison a été une demande moins bonne que prévu entre la France et les États-Unis.

"La dynamique touristique américaine nous a un peu ralentis, et nous a amenés un petit peu en dessous de ce qu'on avait prévu pour l'année 2025", a-t-il ajouté.

Le chiffre d'affaires a augmenté de près de 4% à 494 millions d'euros, avec 1,2 million de passagers transportés sur l'année.

La compagnie lance à partir de décembre des vols entre Paris-Orly, sa base, et ses huitième et neuvième destinations, Malé (Maldives) et Colombo (Sri Lanka).

Elles s'ajoutent à cinq dessertes nord-américaines (Montréal, New York, Miami, San Francisco et Los Angeles) et deux de l'Outre-mer français (La Réunion et Papeete, à Tahiti).

Interrogé sur les perspectives pour 2026, M. Blondeau a répondu que la compagnie allait souffrir, comme ses concurrents, de la hausse du prix des carburants, qui représentent en temps normal "25 à 30% des coûts".

"Donc ça a évidemment un impact sur la performance de French Bee", a-t-il déclaré.

"On reste ambitieux", a-t-il ajouté. "Les clients sont au rendez-vous, ça c'est le point positif. L'été s'annonce bien, sur les mois de juillet et août".

French Bee est une filiale du groupe Dubreuil, qui détient également Air Caraïbes. La compagnie possède une flotte de six Airbus A350, et n'a pas de commande en attente.

Les liaisons vers Malé et Colombo seront assurées par l'un de ces appareils, qui "n'était pas optimisé" lors de la saison basse, a expliqué le directeur général.