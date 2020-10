Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Londres veut savoir avant le 15 octobre si un accord est possible avec l'UE Reuters • 06/10/2020 à 15:55









LONDRES VEUT SAVOIR AVANT LE 15 OCTOBRE SI UN ACCORD EST POSSIBLE AVEC L'UE LONDRES (Reuters) - La Grande-Bretagne doit savoir d'ici le 15 octobre si un accord est possible ou non avec l'Union européenne pour permettre aux entreprises de s'adapter, a déclaré mardi le porte-parole du Premier ministre Boris Johnson. "Nous devons être en mesure de certifier quelles seront les conditions de notre future relation commerciale avec l'UE et nous pensons que nous devons être en mesure d'indiquer d'ici le 15 octobre s'il y aura accord ou pas", a-t-il ajouté. (William James, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

