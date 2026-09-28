Londres veut apaiser les tensions après le blocage d'un défilé protestant en Irlande du Nord

par Amanda Ferguson

Chris Bryant, secrétaire d'État pour l'Irlande du Nord rencontrera lundi les manifestants qui ont empêché un défilé protestant de traverser le quartier catholique de Portadown, ville située à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Belfast, pour tenter d'apaiser les tensions entre les communautés.

Environ 2.000 manifestants, dont la Première ministre d'Irlande du Nord, Michelle O'Neill, membre du Sinn Fein nationaliste, et Claire Hanna, dirigeante du parti nationaliste irlandais SDLP (Social Democratic and Labour Party), ont bloqué cette marche dimanche. Les deux camps ont refusé de se disperser pendant toute la journée, la police s'étant interposée entre eux.

Malgré des recours, la Haute Cour d'Irlande du Nord avait autorisé le marche, mettant ainsi fin à 28 d'interdiction de passage de ce défilé orangiste dans le quartier de Garvaghy Road.

Cette période correspond à celle ouverte par l'accord du Vendredi Saint, signé le 10 avril 1998, qui a mis un terme à des décennies de violences sanglantes en Irlande du Nord.

Breandan Mac Cionnaith, président de la Coalition des habitants du quartier de Garvaghy Road, a déclaré dimanche soir qu'il rencontrerait aussi bien Chris Bryant que le chef de la police après avoir obtenu l'assurance que le défilé n'aurait pas lieu pendant la nuit.

Il avait cependant demandé qu'un petit nombre de bénévoles reste sur la route toute la nuit afin de veiller à ce que les engagements ne soient pas rompus, a rapporté la BBC.

"Nous les avons déjà arrêtés une fois, il s'agit désormais de les arrêter définitivement", a déclaré Breandán Mac Cionnaith aux manifestants.

Le marche orangiste avait initialement été autorisée par ma Commission des défilés d'Irlande du Nord, mais dans un format fortement réduit, notamment en termes de nombre de participants.

Chris Bryant a le pouvoir de révoquer des décisions de la Commission des défilés à la demande de la police d'Irlande du Nord, mais il a déclaré n'avoir reçu aucune demande en ce sens.

Les crispations autour de la marche ravivent les tensions au sein de l'exécutif d'Irlande du Nord mis en place après l'accord du Vendredi Saint, marqué par le partage du pouvoir entre les nationalistes et les unionistes.

Ainsi la Première ministre actuelle Michelle O'Neill est membre du Sinn Fein, le parti nationaliste qui plaide pour une réunification de l'Irlande, tandis que la vice-Première ministre Emma Little-Pengelly est membre du Parti unioniste démocratique (DUP), en faveur du maintien de l'union avec la Grande-Bretagne.

"Il (Chris Bryant) dispose de 24 à 48 heures pour veiller à ce que l’État de droit soit respecté et que le défilé ait lieu", a écrit Carla Lockhart, députée du DUP, sur les réseaux sociaux".

"Si ce n'est pas le cas, les conséquences seront lourdes", a-t-elle ajouté.

(Rédigé par Padraic Halpin ; version française Rihab Latrache : édité par Benoit Van Overstraeten)