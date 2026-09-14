Londres se prépare à nationaliser la troisième aciérie du pays

Le ministre britannique des Entreprises, Jonathan Reynolds, à Paris le 10 septembre 2026 ( POOL / Abdul Saboor )

Le gouvernement britannique a annoncé lundi son intention de nationaliser Speciality Steel, troisième aciérie du pays, dont il avait pris le contrôle l'an passé, faute d'offre de rachat crédible du secteur privé.

"Nous n'intervenons pas à la légère dans des entreprises privées. Mais nous ne pouvons pas non plus rester les bras croisés et laisser l'avenir de cette entreprise et de plus de 1.300 emplois se décider par défaut", a déclaré le ministre des Entreprises, Jonathan Reynolds, dans un communiqué.

"Travailler en vue d'une acquisition publique permettra de garder toutes les options ouvertes, le temps de collaborer avec les responsables locaux, les salariés, l'industrie et les investisseurs pour déterminer la meilleure voie d'avenir pour ces sites", a-t-il ajouté.

Cette annonce intervient deux mois après la nationalisation du sidérurgiste British Steel, auparavant propriété du groupe chinois Jingye, au nom de la "sécurité nationale", destinée à éviter la fermeture des deux derniers hauts fourneaux au charbon du pays.

Le secteur sidérurgique britannique souffre comme dans le reste du monde d'une surcapacité qui a fait chuter les prix, la Chine étant largement pointée du doigt. Il a également subi les taxes douanières américaines.

Le gouvernement avait pris en août 2025 le contrôle temporaire de Speciality Steel, qui fait partie du groupe Liberty Steel de l'homme d'affaires indien et britannique Sanjeev Gupta, après son placement en liquidation par la justice.

"Tout au long de ce processus, la préférence claire du gouvernement était de trouver une solution crédible issue du secteur privé", est-il souligné dans le communiqué.

"Un candidat privilégié avait été identifié plus tôt cette année, mais après un examen", "le gouvernement a désormais conclu que la proposition sur la table ne pouvait pas offrir la stabilité à long terme", a-t-il ajouté.

Les sites de l'entreprise à Rotherham, Stocksbridge, Brinsworth et Wednesbury peuvent produire "des aciers spécialisés pour des secteurs tels que l'aéronautique, la défense et la fabrication avancée" et "pourraient jouer un rôle vital dans le soutien à la stratégie industrielle moderne du gouvernement".