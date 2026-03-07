Londres révèle l'existence de quatre installations de maintenance en Ukraine

La Grande-Bretagne a révélé samedi l'existence de quatre installations de maintenance en Ukraine, utilisées pour l'entretien et la réparation de véhicules blindés et autres équipements militaires engagés dans la guerre contre la Russie.

Ces installations, tenues secrètes jusqu'ici, ont été mises en place par des travailleurs britanniques et ukrainiens, dans le cadre de contrats passés par le ministère britannique de la Défense.

"Du sol des usines à la ligne de front, le Royaume-Uni est aux côtés de l'Ukraine", a déclaré dans un communiqué Luke Pollard, ministre des marchés publics pour la défense, ajoutant que la mise en place d'une cinquième installation était prévue.

(Michael Holden, version française Benoit Van Overstraeten)