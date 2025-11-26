Loïc Badé : « On a fait preuve de personnalité »

Et de réalisme aussi.

Parmi les joueurs du Bayer Leverkusen qui ont infligé à Manchester City sa première défaite en Ligue des champions cette saison, il y avait Loïc Badé. Le défenseur français est revenu, au micro de Canal+, sur le choix de Pep Guardiola d’opérer une rotation quasi-complète de son équipe. Selon lui, ce coup de poker n’a pas été déterminant : « En voyant la composition, on a gardé en tête que ça reste un très grand club et que, malgré les changements, ils arrivent à mettre en place une très, très grosse équipe, avec des joueurs de grande qualité à tous les postes. Mais on a su rester concentrés. » …

JD pour SOFOOT.com