Logement : locations interdites sur les pires passoires thermiques dès le 1er janvier

La mesure concerne les logements classés G dans leur diagnostic de performance énergétique, et trop gourmands en kilowattheure.

Les pires passoires thermiques sont désormais considérées comme logements indécents (illustration) ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

En France métropolitaine, les logements consommant plus de 450 kilowattheures par mètre carré par an selon leur diagnostic de performance énergétique (DPE) ne pourront plus être mis ou remis en location à partir du 1er janvier. Ils seront désormais considérés comme indécents, à l'instar des logements insalubres ou sans cuisine.

"On ne va pas mettre dehors les locataires"

Au 1er janvier 2022, l'Observatoire national de la rénovation énergétique (ONRE) avait évalué à 511.000 le nombre de ces logements les plus énergivores, sur un total de 30 millions de résidences principales. 140.000 étaient alors mis en location dans le parc privé et 51.000 dans le parc social.

Ces logements ne seront toutefois pas exclus directement des habitats loués. "Le 1er janvier n'est pas une date couperet. Les interdictions de louer ne concerneront que les nouveaux baux, pas les baux en cours. On ne va pas mettre dehors tous les locataires" des logements visés, a précisé Géraud Delvolvé, le délégué général du syndicat immobilier Unis, dans les colonnes des Echos .