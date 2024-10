Logement : 37% des propriétaires sont réticents à louer à une personne issue d'une minorité

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

"82% des personnes 'racisées' estiment qu’il est difficile de trouver un logement en raison des discriminations", selon un sondage réalisé en septembre par l'institut Ifop pour le think tank Hexagone.

Un chiffre édifiant. En France, 37% des propriétaires sont réticents à louer leur logement à une personne issue d'une minorité, selon un sondage réalisé par l'Ifop et publié lundi 21 octobre. Parmi les propriétaires interrogés, 28% sont réticents à louer un logement à une personne d'origine ethnique différente et 24% sont réticents face aux personnes de religion différente de la leur.

L'enquête fait aussi état de 12% de propriétaires réfractaires à louer leur logement à des individus d'orientation sexuelle différente. Ce sont les personnes âgées de 18 à 24 ans et les sympathisants du Rassemblement national qui expriment le plus ces réticences.

Ce sondage a été réalisé en septembre par l'institut Ifop pour le think tank Hexagone et a interrogé 2.008 individus. Parmi eux, "82% des personnes 'racisées' estiment qu’il est difficile de trouver un logement en raison des discriminations". Autre frein à la mixité, 44% des personnes sondées sont opposées à de nouveaux logements sociaux dans leur quartier, contre 25% en 2005. Cette opinion est plus présente chez les personnes qui ont voté pour le Rassemblement national ou des partis alliés au premier tour des législatives de 2024 : 63% parmi les électeurs RN, 53% des électeurs Les Républicains, 35% des électeurs de l'ex-majorité présidentielle et 24% des électeurs du Nouveau front populaire.