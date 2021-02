Locations touristiques : contrer la baisse des rendements

Que faire quand la location saisonnière n'est plus rentable. Le Revenu vous livre quelques pistes. (© DR)

Louer à la journée ou à la semaine à des touristes de passage a constitué pendant des années un investissement très rentable. Mais la pandémie et la fermeture des frontières ont changé la donne. Ce que les bailleurs peuvent faire.

Arrêt brutal du tourisme oblige, la location à des vacanciers a perdu de son lustre.

Selon une étude récente menée par PAP, 9% des bailleurs interrogés ont arrêté de faire de la location touristique meublée depuis le début de la crise sanitaire (12% à Paris et en Île-de-France) et 24% sont «certains d'arrêter dans un proche avenir», tandis que 9% sont encore «indécis».

Les raisons avancées sont le manque de réservations (70% à Paris et en Île-de-France, et 58% dans les autres agglomérations), la complexité logistique (42%), les contraintes réglementaires (39%), les dégradations et les troubles de voisinage (27%).

Si vous avez décidé, comme la majorité des bailleurs, de conserver votre bien, voici ce que vous pouvez faire pour continuer à profiter d'un précieux complément de revenus.

Alléger ses mensualités de prêt

Les investisseurs endettés doivent contacter leur banque et négocier un aménagement des conditions de remboursement de leur prêt immobilier. Cela générera bien sûr des intérêts supplémentaires.

«Pour un prêt de 230.000 euros à 1,1% sur vingt ans, souscrit il y a dix-huit mois, en demandant un report des mensualités durant six mois, l'emprunteur rallonge la durée du prêt de huit mois avec un surcoût de 1.494 euros», calcule Philippe Taboret, directeur général adjoint de Cafpi. Le surcoût est plus élevé lorsque l'on ne règle pas les