Location de voitures : Sixt commande des milliers de voitures électriques chinoises

Des électriques chinoises en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et au Pays-Bas. Le loueur allemand Sixt a commandé des "milliers" de voitures électriques auprès du leader chinois du secteur, le groupe BYD, ont annoncé les deux sociétés mardi 4 octobre.

Sixt proposera notamment le SUV compact Byd Atto 3 à ses clients, à partir du dernier trimestre 2022, ont précisé Sixt et BYD dans des communiqués. "Cette coopération démarre par une commande de plusieurs milliers de voitures BYD 100% électriques" et Sixt "devrait compléter cette commande initiale par 100.000 véhicules électriques supplémentaires BYD" d'ici 2028, ont indiqué les deux groupes.

Sixt a refusé d'être plus précis sur cette première commande, qui fait suite aux annonces de plusieurs concurrents. "Nous sommes en train de définir les détails" de cette collaboration, a indiqué un porte-parole du loueur à l' AFP .

Les loueurs multiplient les commandes

Se préparant à la fin progressive des voitures thermiques, et pour alléger leur bilan carbone, les loueurs ont multiplié les commandes de voitures électriques : l'Américain Hertz a notamment réservé 100.000 Tesla, 65.000 Polestar et 175.000 voitures du groupe GM.

Sixt, qui compte 242.000 voitures dans sa flotte, vise à en hybrider et électrifier 15% avant la fin 2023 , et 70 à 90% d'ici 2030. Outre BYD, Sixt travaille aussi avec Renault, Peugeot ou Opel, ainsi que Tesla, Audi et BMW pour sa gamme premium.

BYD, de son côté, a de grandes ambitions pour l'Europe, dont le passage au tout électrique qui est prévu pour 2035. Le groupe chinois sera présent au Mondial de l'automobile mi-octobre à Paris. Déjà installé en Norvège, BYD, soutenu par le fonds de Warren Buffett, a passé des accords avec des concessionnaires dans plusieurs pays pour distribuer son petit SUV Atto 3, son gros SUV Tang, ainsi que sa berline Han.