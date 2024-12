Livret A : le taux devrait baisser en 2025, pour la première fois en cinq ans

Le taux annuel du célèbre placement devrait s'établir à 2,5% dès le mois de février.

( AFP / DENIS CHARLET )

Changement attendu au 1er février pour les Français: le taux du Livret A qui n'a pas baissé depuis 2020 devrait tomber de 3% à 2,5% en raison du recul de l'inflation.

Fixé à 3% depuis début 2023, le taux du Livret A pourrait potentiellement céder 0,5 point de pourcentage en début d'année, avait affirmé en octobre Eric Lombard, quand il était encore directeur général de la Caisse des dépôts (CDC), avant qu'il ne soit nommé ministre de l'Economie fin décembre.

La formule de calcul du taux du Livret A, aussi valable pour le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), est basée pour moitié sur l'évolution des prix des six derniers mois et pour une autre moitié sur un taux d'échange entre les banques.

Mi-janvier, dès que les chiffres définitifs de l'inflation pour décembre seront connus, le gouverneur de la Banque de France proposera à Bercy un nouveau taux, en se calant sur le résultat de la formule de calcul ou en y dérogeant.

Relancer la consommation et soutenir le bâtiment

"2,5% me paraît le taux le plus probable pour le Livret A au 1er février", a déclaré mardi à l'AFP Philippe Crevel, directeur du groupe de réflexion Cercle de l'Epargne.

Autre conséquence de la baisse de l'inflation, le taux du Livret d'épargne populaire, réservé aux individus modestes, devrait aussi tomber, "de 4% à 3% si on applique la formule" d'après lui. Selon Philippe Crevel, cette baisse de taux probable servirait un double objectif gouvernemental.

D'un côté, relancer la consommation pour stimuler la croissance et les recettes fiscales, notamment via la TVA. De l'autre, soutenir un secteur du bâtiment en crise: "Les ressources du Livret A servent de base aux prêts qui sont faits aux bailleurs sociaux. Plus le taux du livret A est élevé, plus le taux des prêts est élevé", explique M. Crevel.

Le taux d'épargne des ménages était à 18,2% du revenu disponible brut au troisième trimestre 2024, d'après les derniers chiffres disponibles, soit trois points au-dessus de la moyenne d'avant-Covid. "Donc l'objectif d'Éric Lombard, comme celui de ses prédécesseurs, c'est qu'il y ait un peu plus de consommation et un peu moins d'épargne", conclut le spécialiste.