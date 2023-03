Livraisons d'armes à l'Ukraine : un an de montée en puissance, des casques aux chars lourds

Les récentes livraisons de chars occidentaux et de roquettes longue-portée, censées aider Kiev à sortir de la guerre d'usure, illustrent la manière dont les Occidentaux s'adaptent aux besoins de l'Ukraine et aux évolutions du champ de bataille depuis l'invasion russe en février 2022.

Armes légères contre l'invasion russe

Le 24 février 2022, le président russe Vladimir Poutine lance l'invasion de l'Ukraine. Les troupes russes avancent rapidement, prennent Kherson le 3 mars suivant et tentent d'encercler Kiev.

Rapidement, les Ukrainiens bénéficient de premières livraisons d'armes par l'Occident. Entre février et mars, ils reçoivent plus de 40.000 armes légères, 17.000 manpads --systèmes portatifs de défense sol-air-- ainsi que de l'équipement (25.000 casques, 30.000 gilets pare-balles), selon les données du Kiel Institute qui recense depuis le début de la guerre les armes promises et livrées à l'Ukraine.

La Grèce envoie notamment 20.000 Kalachnikov AK-47, les Etats-Unis 6.000 manpads, 5.000 carabines Colt M4 et 2.000 missiles anti-chars portables Javelin, la Suède 10.000 manpads, la République tchèque 5.000 fusils d'assaut Vz58 et 3.200 mitrailleuses Vz59.

Dans l'urgence, ces armes et équipements légers sont faciles à livrer, à prendre en main et à déplacer sur le champ de bataille.

Obusiers et lance-roquettes pour se recentrer sur le Donbass

Face à une farouche résistance à Kiev et à Kharkiv, deuxième ville du pays, l'armée russe se retire fin mars pour concentrer ses efforts sur les territoires du Donbass et du Sud.

Commencent alors en avril les livraisons d'artillerie (obusiers, lance-roquettes...), capables de frapper derrière les lignes ennemies pour atteindre les stocks de munitions et bloquer les chaînes logistiques russes.

Sont livrés jusqu'à l'automne 321 obusiers, dont 18 canons Caesar français, 120 véhicules d'infanterie, 49 lance-roquettes multiples, 24 hélicoptères de combat, plus de 1.000 drones américains, ainsi que 280 chars de fabrication soviétique, envoyés principalement par la Pologne, que l'armée ukrainienne a l'habitude d'utiliser.

Défense sol-air contre les frappes

Malgré son repli sur l'Est et le Sud de l'Ukraine, la Russie mène en parallèle des vagues de frappes aériennes (missiles et drones kamikazes) sur les infrastructures énergétiques, les centres urbains, bien au-delà du front.

Pour y faire face, les Ukrainiens demandent des systèmes de défense anti-missiles. Les Etats-Unis fournissent huit pièces, le Royaume-Uni six pièces, l'Espagne quatre pièces et l'Allemagne une pièce.

Washington a récemment fini par accepter de livrer à Kiev son système de missile sol-air moyenne portée Patriot, considéré comme l'un des meilleurs dispositifs de défense antiaérienne des armées occidentales.

Chars et roquettes longue-portée pour sortir des tranchées

Ces derniers mois, une guerre de tranchées s'est installée dans l'Est et l'Ukraine craint une offensive majeure russe avec l'arrivée des mobilisés. Dans ce contexte, Kiev a obtenu des chars lourds et modernes occidentaux, longtemps réclamés pour prendre l'initiative et sortir de la guerre d'usure.

Plusieurs pays occidentaux ont promis fin janvier d'en livrer: Washington a annoncé des chars Abrams, Londres des Challenger 2, Berlin des Leopard 2, réputés parmi les meilleurs du monde. Le feu vert allemand a par ailleurs permis à d'autres pays de promettre des Leopard 2 dont la Pologne a ainsi envoyé 14 exemplaires.

Jusqu'à présent, Kiev ne disposait que de chars de fabrication soviétique et en avait perdu beaucoup. Les chars occidentaux sont plus performants technologiquement avec des systèmes de visée plus précis, de l'électronique embarquée...

Lundi ont été confirmées les premières livraisons de blindés par Londres, Washington et Berlin.

Promises par les Etats-Unis début février, des roquettes de longue-portée GLSDB ont également été fournies, selon des affirmations russes non démenties par Kiev. L'Ukraine juge ces munitions, d'une portée de jusqu'à 150 km, cruciales pour lancer sa prochaine contre-offensive et menacer des positions russes loin derrière les lignes de front.