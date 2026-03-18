Liverpool retrouve son football contre Galatasaray et rejoint le PSG en quarts

Liverpool retrouve son football contre Galatasaray et rejoint le PSG en quarts

Conquérant et euphorique en deuxième période, Liverpool s'est largement imposé à Anfield pour renverser Galatasaray (4-0). Alors que le PSG se profile désormais en quarts de finale, les Reds pourront surtout célébrer le retour aux affaires d'un Mohamed Salah buteur.

Liverpool 4-0 Galatasaray

Buts : Szoboszlai (25 e ), Ekitike (52 e ), Gravenberch (53 e ) et Salah (62 e ) pour les Reds

En grand danger après sa défaite à Istanbul huit jours plus tôt, Liverpool n’a pas fait dans le détail pour se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des champions en dominant largement Galatasaray à Anfield (4-0) . Avec ce succès, Liverpool se rassure, voit Mohamed Salah renouer avec son talent et prend date avec le PSG en vue des quarts de finale.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com