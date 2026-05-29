Liverpool dévoile un nouveau mémorial en hommage aux victimes du Heysel

Un club marqué par tellement de drames. Quarante-et-un an après le drame du Heysel lors de la finale de C1 entre Liverpool et la Juventus de Turin, les Reds ont inauguré un nouveau mémorial en hommage au 39 supporters ayant perdu la vie ce jour-là . En présence d’une délégation turinoise, Ian Rush et la direction du club de la Mersey ont dévoilé une sculture représentant deux écharpes des deux clubs entremêlées.

Liverpool FC today unveiled a new memorial at Anfield to mark the 41st anniversary of the Heysel Stadium disaster, and to honour the 39 football supporters who tragically lost their lives on May 29, 1985.…

TB pour SOFOOT.com