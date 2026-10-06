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LIV Golf obtient un financement par crédit auprès de BC Partners pour soutenir sa restructuration
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 01:58

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

BC Partners Credit a annoncé lundi avoir réalisé un premier investissement engagé dans LIV Golf et prévoir d’apporter un financement pouvant atteindre 300 millions de dollars afin d’aider la ligue professionnelle masculine de golf à sortir de sa restructuration et à renforcer sa situation financière avant la saison 2027.

LIV Golf s’est placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites auprès d’un tribunal du New Jersey en septembre, entamant ainsi un processus de restructuration supervisé par le tribunal que la société espère mener à bien début 2027.

“Notre objectif est de permettre à LIV Golf de sortir du processus de restructuration sur des bases financières solides et avec un élan renouvelé à l’approche de la saison 2027”, a déclaré Ted Goldthorpe, associé et directeur de BC Partners Credit, dans un communiqué.

BC Partners Credit, qui propose des solutions de financement aux entreprises de taille intermédiaire, a indiqué que ce financement soutiendrait ce qu’elle a qualifié de “prochaine phase” de LIV Golf, dans le cadre de laquelle les joueurs deviendraient actionnaires à la fois de la ligue et de ses équipes.

Ce financement reste soumis à l'approbation du tribunal des faillites et aux conditions habituelles.

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