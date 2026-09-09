LIV Golf dépose une demande de mise en redressement judiciaire (chapitre 11) dans le New Jersey

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(Ajout d'informations sur le plan de restructuration et d'une citation du directeur général aux paragraphes 7 et 8)

par Dietrich Knauth

La ligue professionnelle de golf masculin LIV Golf a déposé mardi une demande de mise en redressement judiciaire (chapitre 11) dans le New Jersey, indiquant qu'elle avait l'intention de restructurer ses activités grâce à un prêt de redressement de 49,6 millions de dollars accordé par le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite.

Selon sa demande de mise en redressement judiciaire au titre du chapitre 11, la société affiche un passif compris entre 500 millions et 1 milliard de dollars, et un actif compris entre 100 millions et 500 millions de dollars.

LIV Golf a déclaré que cette procédure de faillite lui permettrait d’aller de l’avant avec le soutien d’un nouvel investisseur, BC Partners Advisors L.P., et de passer à un modèle de propriété donnant la priorité aux joueurs. BC Partners et d’autres investisseurs minoritaires potentiels devraient fournir un financement de sortie et parrainer la restructuration de la dette de la société, a précisé LIV Golf.

LIV se prépare à sa prochaine étape depuis que le PIF a déclaré en avril que la poursuite de ses investissements dans ce circuit dissident ne cadrait plus avec sa stratégie et qu’il mettrait fin à son financement à l’issue de la saison 2026. Le PIF détient 100 % du capital de LIV Golf, selon sa demande de mise en faillite.

Le PIF a investi plus de 5 milliards de dollars dans LIV Golf depuis son lancement en 2022, et ce circuit dissident a utilisé d’énormes primes de signature pour débaucher des joueurs de renom du PGA Tour, tels que Bryson DeChambeau, Jon Rahm et Dustin Johnson.

Rahm, DeChambeau et Johnson sont les trois principaux créanciers chirographaires de la société, selon la demande de mise en faillite. Chacun d’entre eux détient une créance de plus de 5 millions de dollars.

LIV Golf a déclaré que cette procédure de faillite visait à permettre à la ligue de poursuivre ses activités tout en effectuant la transition vers un modèle de propriété innovant, axé sur les joueurs. La société espère sortir de la faillite d’ici début 2027.

"Nous croyons profondément en l’avenir de LIV Golf, en l’opportunité qui s’offre à nous et en ceux qui nous aideront à la concrétiser", a déclaré Scott O’Neil, directeur général de LIV Golf, dans un communiqué.

La ligue professionnelle de golf masculin a licencié la majeure partie de ses effectifs en août, alors qu’elle s’efforçait d’obtenir de nouveaux financements.