Liste des Bleus : un petit nouveau dans les buts ?

Le jeu des fuites de dernière minute a commencé ! Alors qu’elle va être annoncée ce jeudi soir, la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026 aurait déjà livré quelques uns de ses secrets. À commencer par un éventuel petit nouveau dans le trio des gardiens, avec Robin Risser . Le gardien lensois, élu meilleur portier du championnat en début de semaine pour sa première saison dans l’élite, pourrait être appelé avec le titulaire Mike Maignan et sa doublure Brice Samba, selon L’Équipe . Dans ce scénario, exit Lucas Chevalier, Alphonse Areola ou encore Jean Butez .

Eduardo Camavinga retenu, tout comme Jean-Philippe Mateta ?

Au milieu, Eduardo Camavinga pourrait quand même être appelé , malgré ses performances en berne qui fragilisent sa place au Real Madrid. Tout comme Jean-Philippe Mateta, qui n’a plus joué avec les Bleus depuis novembre dernier, qui pourrait profiter du forfait de Hugo Ekitike pour partir aux States et coiffer au poteau Randal Kolo Muani, qui serait à priori laissé à quai.…

TJ pour SOFOOT.com