En Colombie, ces fans en viennent aux mains avec les joueurs adverses

En Colombie, ces fans en viennent aux mains avec les joueurs adverses

C’est normal en Colombie. Victorieux cette nuit sur la pelouse du Deportivo Pasto (0-2) en quarts de finale retour du tournoi d’ouverture, les joueurs du Deportivo Tolima ne s’attendaient pas à vivre une telle mésaventure. La situation a dégénéré en fin de match, et les fans des locaux sont entrés sur la pelouse pour en venir aux mains avec les joueurs adverses .

TERMINÓ EN PELEA Al terminar el juego Pasto vs Tolima, los jugadores Guzman y Chaves iniciaron un conato de pelea y, algunos aficionados se metieron al campo a pelear con los jugadores locales. El árbitro Ulloa tendra que informar los incidentes y sí sufrió algún tipo de agresión pic.twitter.com/k2ZC49dm1X…

TJ pour SOFOOT.com