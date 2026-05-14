En Colombie, ces fans en viennent aux mains avec les joueurs adverses
C’est normal en Colombie. Victorieux cette nuit sur la pelouse du Deportivo Pasto (0-2) en quarts de finale retour du tournoi d’ouverture, les joueurs du Deportivo Tolima ne s’attendaient pas à vivre une telle mésaventure. La situation a dégénéré en fin de match, et les fans des locaux sont entrés sur la pelouse pour en venir aux mains avec les joueurs adverses .
TERMINÓ EN PELEA Al terminar el juego Pasto vs Tolima, los jugadores Guzman y Chaves iniciaron un conato de pelea y, algunos aficionados se metieron al campo a pelear con los jugadores locales. El árbitro Ulloa tendra que informar los incidentes y sí sufrió algún tipo de agresión pic.twitter.com/k2ZC49dm1X…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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