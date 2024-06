Lise Boëll, « l’éditrice des réacs », obtient la présidence de Fayard

Après des mois de psychodrame autour de Fayard, Vivendi, propriétaire du groupe Lagardère, elle-même maison mère de Hachette, a tranché : Lise Boëll est nommée présidente-directrice générale de la maison d'édition auparavant dirigée par Isabelle Saporta. Une décision somme toute logique. On voyait mal qui serait disposé à accepter de partager le pouvoir avec cette forte personnalité de l'édition, surnommé par ses contempteurs « l'éditrice de la fachosphère » ou « l'éditrice des réacs ».

La mission de Lise Boëll sera de développer Fayard, dont le chiffre d'affaires a atteint 34 millions d'euros en 2023, contre une quinzaine de millions en 2022.

Autrefois éditrice d'Éric Zemmour, qui s'autoédite aujourd'hui, chargée notamment des livres de Philippe de Villiers, Stéphane Bern et de l'écrivain Laurent Gounelle, dont elle vient d'éditer le dernier roman Un monde presque parfait, Lise Boëll avait été propulsée en février 2024 aux éditions Mazarine, maison fondée en 1979 et relancée en 2016. Une promotion qui avait fortement déplu à Isabelle Saporta, PDG de Fayard depuis juin 2022 et qui se refusait à travailler avec elle et qui a été contrainte de partir de Fayard pour cette raison.

Qualifiée par Hachette dans un communiqué d'éditrice « chevronnée