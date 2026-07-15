L'Argentine fait bobo à l’Angleterre

Quarante après la main de Dieu et le but du siècle, Lionel Messi a offert deux passes décisives, laissant ses coéquipiers terminer le boulot pour venir à bout de l'Angleterre (1-2). Comme souvent dos au mur, cette équipe d'Argentine prouve qu'elle sait jouer comme personne et que l'Espagne aura du répondant en finale du Mondial.

Angleterre 1-2 Argentine

Buts : Gordon (55 e ) pour les Three Lions // Fernández (85 e ), L. Martínez (90 e +2) pour l’Albiceleste

On ne se pose pas dans une salle de cinéma sans le moindre a priori. On n’entre jamais dans un musée dénué de toute attente. On n’ouvre pas un livre sans excitation. Alors il est logique, au moment de fouler la pelouse devant près de 70 000 spectateurs, que les joueurs se soient déjà fait une idée du match à venir. Surtout si on leur en parle depuis leur plus tendre enfance. Leurs parents et leurs grands-parents n’ont eu de cesse de leur raconter l’histoire : la cruelle, meurtrière, sanglante, mais surtout celle entrée dans la mythologie footballistique par un mélange de triche et de grâce. Au coin de la cheminée, les Anglais ne parlaient que de triche. Les Argentins n’évoquaient que la grâce, quoique. Quarante ans après, pas un seul acteur de la demi-finale du Mondial 2026 n’a pu s’illustrer sans avoir dans un coin de la tête un fugace souvenir du quart de finale de l’édition 1986. Lionel Messi allait-il être à la hauteur de Diego Maradona ? Jude Bellingham vengerait-il ses aînés ? L’arbitre saurait-il résister à la pression ? Tous se savaient scrutés, comme si leur sort pouvait encore avoir une incidence pendant la Coupe du monde 2066, et les Argentins ont donc offert un nouveau sommet de dramaturgie.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com