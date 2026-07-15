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Lionel Messi s’offre un nouveau record
information fournie par So Foot•15/07/2026 à 22:31
Lionel Messi s’offre un nouveau record
À jamais le plus vieux. En jouant contre l’Angleterre,
Lionel Messi est devenu le joueur de champ le plus âgé à disputer une demi-finale de Coupe du monde
.
Proud dad. À l’issue de la qualification en finale face à l’Angleterre (1-2), Lionel Scaloni s’est montré particulièrement orgueilleux de ses joueurs et de leur capacité à renverser le cours des matchs. La victoire comme volonté première « Ce groupe ne cesse de ...
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C’est peu. Alors qu’Anthony Gordon a inscrit l’unique but de la rencontre côté Anglais (1-2), les forces offensives des Three Lions que sont Harry Kane et Jude Bellingham n’ont généré que 0,02 expected-goals en plus de 90 minutes. Embed x.com… LB pour SOFOOT.com ...
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L'Argentine, avec sa grinta éternelle, s'est sortie des griffes de l'Angleterre (2-1) au bout d'un combat suffocant, remporté au bout du temps additionnel sur un nouveau service de Lionel Messi, le roi du football qui défendra sa couronne dimanche en finale contre ...
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Quarante après la main de Dieu et le but du siècle, Lionel Messi a offert deux passes décisives, laissant ses coéquipiers terminer le boulot pour venir à bout de l'Angleterre (1-2). Comme souvent dos au mur, cette équipe d'Argentine prouve qu'elle sait jouer comme ...
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