Lionel Messi fait son retour au Camp Nou
Le chef de chantier.
Quelques heures après avoir inscrit un doublé face à Nashville pour porter l’Inter Miami en demi-finale de conférence Est, Lionel Messi s’est autorisé une virée nocturne dans la ville qui l’a vu devenir grand . Grand fan des stades en travaux, Lionel Messi s’est rendu dimanche soir au Camp Nou histoire de se remémorer le bon vieux temps où un public comprenait la règle du hors-jeu : « Je suis retourné dans un endroit qui me manque profondément. Un endroit où j’ai été immensément heureux, où vous m’avez fait me sentir mille fois comme l’homme le plus heureux du monde. » …
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
