Lionel Messi est en Argentine pour les obsèques de son père

Lionel Messi est en Argentine pour les obsèques de son père

Un dernier au revoir. Lionel Messi est en Argentine pour assister aux obsèques de son père Jorge, décédé vendredi soir dans une clinique de Rosario où il était hospitalisé. En tenue noire, la Pulga a atterri dans sa ville natale de Rosario samedi soir d’après les informations de l’ AFP.

Les funérailles organisées ce dimanche

Les obsèques de son père, grand architecte de sa carrière, seront célébrées « dans l’intimité familiale » ce dimanche à Pérez, une ville située au nord-ouest de Rosario. Ces dernières heures, le FC Barcelone, mais aussi Rodrigo De Paul avaient rendu hommage au père du génie argentin.…

MBC pour SOFOOT.com