Lionel Jospin, un livre qui fait « pschitt »...

Au Point, on a l'habitude de ses droits de réponse. Quand un papier lui déplaît, Lionel Jospin le fait savoir. Il ne comprend pas, en effet, qu'on puisse seulement porter un regard critique sur son bilan. Mais en écrivant un livre, l'ancien Premier ministre s'expose à un « inventaire » de ses années à Matignon qui fatalement lui échappera, près de vingt ans après qu'il a quitté la politique. De même s'expose-t-il à une critique de ses analyses et de ses propositions pour la gauche et pour la France. Comment réagira-t-il ? On ne sait pas. Comme on ne sait pas tout à fait définir la nature de son livre, Un temps troublé (Seuil), qui est pourtant une rupture de silence, soit une belle promesse éditoriale. On se délectait à l'idée de lire l'ancien trotskiste, devenu patron des socialistes en 1981 et chef de gouvernement en 1997. On avait hâte de découvrir ce qu'un politique de cette envergure, qui a connu Mitterrand, Rocard, Mauroy et les belles heures de la rue de Solférino, pouvait nous apprendre de la double décennie écoulée.

Théories dignes d'un économiste de la gauche radicale

Le livre, donc. Il ne s'agit pas de Mémoires, ni d'un programme, ni même encore d'un essai sur les équilibres du monde. Qu'est-ce donc ? Le récit fragmentaire d'une histoire glorieuse (1997-2002), censé nous permettre de mieux saisir par contraste les mauvaises décisions qui ont suivi cette période et

... Lire la suite sur LePoint.fr