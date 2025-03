Lille, la classe européenne

Malgré un début de rencontre timoré, le LOSC a ramené un bon nul de son match aller à Dortmund. Et s'ils auraient presque pu espérer mieux, les hommes de Genesio prouvent qu'ils ont déjà beaucoup appris durant cette campagne européenne. Au point de délivrer très prochainement une nouvelle masterclass ?

Tentons un parallèle qui peut parler au grand nombre. Imaginez un car rouge avec les jantes un peu cabossées et des sièges élimés. Le même qu’on a tous pris pour un voyage scolaire. Là juste derrière le chauffeur, le sémillant professeur M. Genesio, tient le micro et distille ses petites anecdotes sur les bleds traversés. Derrière, une classe de garçons tous aussi enthousiastes les uns que les autres à l’idée de sortir de leur quotidien du championnat – parfois impitoyable, en témoigne la dernière sortie au Parc des Princes – pour découvrir les grands espaces. Il y a notamment le délégué Benjamin André, le redoublant Thomas Meunier, les Brésiliens en échange Ismaily et Alexsandro, la star du collège Jonathan David, les bons copains Lucas Chevalier et Bafodé Diakité et tout un tas de petits surdoués prénommés Ayyoub, Ngal’ayel, Hákon ou Ethan. Leur but ? Rider sur l’Europe.

Ce mardi, cette joyeuse troupe a fait un arrêt à Dortmund pour y défier les finalistes de la dernière Ligue des champions mais aussi rescapé des derniers barrages. Le LOSC y disputait seulement son cinquième match à élimination directe, après avoir déchanté contre Manchester United en 2007 (0-1 ; 0-1) et Chelsea en 2022 (0-2 ; 1-2). Et dans ce Signal Iduna Park aux barrières jaunes, rarement accueillant pour les clubs français (le PSG y a perdu ses deux derniers déplacements), le onze lillois a récité la leçon studieusement apprise pendant toute sa campagne européenne : jouer avec ses atouts et sans complexe. La recette avait fonctionné à la maison contre le Real Madrid (1-0), mais aussi à l’Atlético (1-3), à la Juventus (1-1). Un peu moins au Sporting (0-2) et à Liverpool (1-2), mais puisque les devoirs avaient été faits contre Bologne (2-1), Graz (3-2) et Feyenoord (6-1), ça avait suffit pour finir le premier trimestre dans les huit meilleures formations du continent.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com