Jano Rességuié rejoint une nouvelle station de radio

On n’a pas fini de l’entendre.

Un mois seulement après l’activation de sa clause de cession et son départ de RMC, la voix mythique de RMC Jano Rességuié rejoint RTL à partir de mi-août . Après 37 ans de bons et loyaux services chez RMC, durant lesquels il a pu commenter plus de 2 500 matchs, Jean Rességuié avait « envie de prendre un peu de recul », comme il le racontait dans un entretien donné à So Foot .…

ARM pour SOFOOT.com