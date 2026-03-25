Lille choisie par l'UE pour accueillir son autorité douanière

L'Union européenne a choisi Lille (Nord) pour accueillir la nouvelle Autorité douanière de l'UE (EUCA), chargée de coordonner la supervision des importations de marchandises au sein du bloc des 27, a annoncé mercredi la présidence chypriote de l'Union européenne.

Neuf villes étaient candidates pour héberger l'agence, qui comptera environ 250 employés.

Lille a devancé Rome au dernier tour, après que les gouvernements de l'UE et le Parlement européen ont établi des listes réduites sur lesquelles figuraient les deux finalistes.

(Philip Blenkinsop; Version française Nicolas Delame)