Lille choisie par l'UE pour accueillir son autorité douanière

L'Union européenne a choisi Lille (Nord) pour accueillir la nouvelle Autorité douanière de l'UE (EUCA), chargée de coordonner la supervision des importations de marchandises au sein du bloc des 27, a annoncé mercredi la présidence chypriote de l'Union européenne.
Neuf villes étaient candidates pour héberger l'agence, qui comptera environ 250 employés.
Lille a devancé Rome au dernier tour, après que les gouvernements de l'UE et le Parlement européen ont établi des listes réduites sur lesquelles figuraient les deux finalistes.
(Philip Blenkinsop; Version française Nicolas Delame)
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