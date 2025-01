Ligue Europa : Tottenham s'impose, Porto et Rome surpris

Il ne fallait pas aller aux toilettes au risque de rater un but.

Pendant le premier multiplex de la soirée de Ligue Europa, les filets ont tremblé au moins une fois sur chaque pelouse. Et notamment sur celle de Bakou. Mené au bout d’une minute de jeu par Qarabağ une première fois, puis une seconde sur un contre-son-camp en première mi-temps, le FCSB n’a pas tergiversé , a égalisé rapidement par deux fois et a même fini par aller chercher la victoire (3-2) . Même score entre Hoffenheim et Tottenham, à l’avantage des Spurs (2-3) . Ils ont rapidement ouvert le score par un but exceptionnel de James Maddison, devenu passeur décisif sur le but de Son vingt minutes plus tard. Après le réduction du score par Stach, le Sud-Coréen s’est offert un doublé dans le dernier quart d’heure pour assurer la victoire des Anglais, alors qu’Hoffenheim avait cru relancer le suspens en revenant encore à un but à deux minutes du temps additionnel.…

LL pour SOFOOT.com