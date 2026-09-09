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Ligue des champions: le PSG et Barcelone cartonnent d'entrée
information fournie par AFP 09/09/2026 à 23:25
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Les attaquants du Paris SG Ferran Torres (droite) et Ousmane Dembélé lors du match de Ligue des champions contre Bratislava le 9 septembre 2026 à Paris ( AFP / FRANCK FIFE )

Les attaquants du Paris SG Ferran Torres (droite) et Ousmane Dembélé lors du match de Ligue des champions contre Bratislava le 9 septembre 2026 à Paris ( AFP / FRANCK FIFE )

Le Paris Saint-Germain, double champion d'Europe en titre, et le FC Barcelone, en quête d'un sixième titre européen, n'ont pas fait de détails pour leur entrée en lice de Ligue des champions mercredi en s'imposant largement respectivement contre Bratislava (6-1) et le Feyenoord Rotterdam (5-1).

Dans les deux affiches du jour, Liverpool a péniblement battu l'Atlético Madrid (2-1) à Anfield, mais perdu Bradley Barcola sur blessure, et Arsenal, finaliste l'an passé, a fini par percer le mur dressé par le Napoli en Italie (1-0), grâce à son capitaine norvégien Martin Odegaard.

Le champion rassure. Grâce à son Ballon d'Or Ousmane Dembélé et son champion du monde espagnol Ferran Torres, le PSG, qui n'a pas encore gagné en Ligue 1 après trois journées, a parfaitement lancé sa difficile quête d'un troisième trophée européen consécutif en éparpillant façon puzzle le Slovan Bratislava de Yaya Touré.

Dembélé, titulaire dans une équipe remaniée, s'est offert un doublé (17e, 23e), avant de servir deux fois Ferran Torres (31e, 47e), l'attaquant espagnol inscrivant même un triplé (57e), avant que son compatriote et ami Fabian Ruiz n'enfonce un peu plus le clou en fin de rencontre (6-1, 88e).

Le milieu argentin de Liverpool Alexis Mac Allister lors du match de Ligue des champions contre l'Atlético Madrid le 9 septembre 2026 à Liverpool ( AFP / Paul ELLIS )

Le milieu argentin de Liverpool Alexis Mac Allister lors du match de Ligue des champions contre l'Atlético Madrid le 9 septembre 2026 à Liverpool ( AFP / Paul ELLIS )

L'adversité devrait être tout autre à l'Etihad Stadium face à Manchester City, le 14 octobre pour la deuxième journée, mais Paris a enfin lancé sa saison avec ce large succès.

Liverpool également après des débuts pénibles en Premier League et qui, mené par l'Atléti après un but de Marcos Llorente, est revenu au score grâce à Dominik Szoboszlai (40e), puis s'est imposé sur une frappe de son capitaine argentin Alexis Mac Allister (50e).

Un Barça de feu

Le Norvégien Martin Odegaard a offert la victoire à Arsenal contre Naples en Ligue des champions le 9 septembre 2026 à Naples ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Le Norvégien Martin Odegaard a offert la victoire à Arsenal contre Naples en Ligue des champions le 9 septembre 2026 à Naples ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Petit bémol pour les Reds, leur ailier français Bradley Barcola est sorti pour une blesure sans gravité, sous les applaudissements du public, à quelques jours de la première annonce de liste de Zinédine Zidane, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, qui présentera son groupe le 18 septembre.

Arsenal, l'un des favoris cete saison, a dominé un Napoli timide et maladroit. Il a fallu attendre la 75e minute pour que les Gunners prennent un avantage définitif grâce à Martin Odegaard.

Plus tôt dans la soirée, un FC Barcelone beaucoup trop fort a fait exploser le Feyenoord Rotterdam (5-1) au Camp Nou, grâce à un nouveau doublé de son capitaine Raphinha, au génie de Lamine Yamal - un but et deux passes décisives - et à ses deux recrues estivales, Karim Adeyemi et Gabriel Jesus.

C'est un tarif qui devient presque habituel, et même la forte pluie qui s’est abattue sur la Catalogne n’a pas empêché le Barça, double champion d’Espagne en titre et en quête d'une sixième Ligue des champions, de poursuivre son début de saison parfait avec une cinquième victoire en cinq rencontres, la quatrième avec cinq buts marqués.

La recrue barcelonaise Gabriel Jesus fête son but contre Feyenoord, en Ligue des champions, le 9 septembre 2026 au Camp Nou ( AFP / Josep LAGO )

La recrue barcelonaise Gabriel Jesus fête son but contre Feyenoord, en Ligue des champions, le 9 septembre 2026 au Camp Nou ( AFP / Josep LAGO )

Dans les deux derniers matches du jour, un triplé du Bosnien Ermedin Demirović a permis à Stuttgart de disposer facilement des Norvégiens de Stavanger (3-1) et le Sporting Portugal s'est défait de Galatasaray sur le même score.

Jeudi, Lens retrouve la C1 après trois ans d'absence au Slavia Prague, et le Bayern Munich, autre prétendant à la victoire finale en juin à Madrid, lance sa campagne à domicile face à Bodoe/Glimt, équipe surprise l'an passé.

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