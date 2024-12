Ligue des champions : le classement provisoire

Dans le top 5, alors qu’il ne reste que deux journées !

Après six matchs, le Stade brestois continue son superbe bonhomme de chemin : seul Liverpool dispose actuellement de plus de points que les Bretons, cinquièmes au classement provisoire de la Ligue des champions nouvelle formule grâce notamment à leur succès face au PSV Eindhoven et donc assurés de voir au moins les seizièmes de finale de la compétition. De leur côté, Aston Villa (troisième) et le Bayer Leverkusen (dauphin des Reds ) font aussi un bond en haut du panier à la suite de leur dernière victoire respective.…

FC pour SOFOOT.com