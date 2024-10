Ligue des champions féminines : raclées du Real Madrid et de la Roma

Un set de tennis, et un carré.

À l’occasion de la deuxième journée de poules de la Ligue des champions féminines, le Real Madrid et la Roma ont frappé fort : le premier a en effet éclaté le Celtic Glasgow (4-0), quand le second a écrasé Galatasaray à l’extérieur (6-1). Les Espagnoles ont régalé grâce à un but de Caroline Weir sur une passe décisive de Linda Caicedo en première période, puis trois en deuxième (Signe Bruun, Caroline-Sophie Moller et Caicedo sur penalty).…

FC pour SOFOOT.com