Ligue 3 : une nouvelle dimension pour la troisième division ?

La semaine dernière, la Fédération française de football a annoncé la création d’une Ligue 3, prévue pour la saison 2026-2027. Serpent de mer du foot français, ce projet doit mener à la professionnalisation des clubs de National 1 et à la valorisation du championnat. Explications.

Nous sommes le 8 juillet 2024. Tristan Bichet, joueur prometteur du FC Villefranche-Beaujolais (N1), signe son premier contrat professionnel avec l’OM. À Villefranche, ses quelques minutes grattées avec le groupe pro et son attachement au club n’auront pas suffi à le retenir. L’attaquant de 20 ans a troqué le « C » de la Calade pour celui de la Canebière. En cause : la nature du contrat. Le FCVB n’est pas un club au statut professionnel, et délivre donc uniquement des contrats fédéraux. « Son parcours normal aurait été de continuer avec nous et d’acquérir des places de titulaire en National à Villefranche, pour partir ensuite dans un club pro , explique Philippe Terrier, le boss de Villefranche. Mais quand l’opportunité de l’OM est venue, j’ai expliqué aux parents qu’il fallait nous quitter même si on était vraiment attristés. »

