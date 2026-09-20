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Ligue 1: même moyen, le Paris SG trop fort pour l'OM
information fournie par AFP 20/09/2026 à 23:04
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Le capitaine du PSG Marquinhos (à gauche) fêté par ses coéquipiers après son but contre Marseille, le 20 septembre 2026 au Vélodrome ( AFP / Thibaud MORITZ )

Le capitaine du PSG Marquinhos (à gauche) fêté par ses coéquipiers après son but contre Marseille, le 20 septembre 2026 au Vélodrome ( AFP / Thibaud MORITZ )

Sans être particulièrement convaincant, le Paris SG a battu l'OM 2-1 dimanche à Marseille, enchaînant une troisième victoire consécutive toutes compétitions confondues alors que son adversaire du soir n'en finit plus de perdre, avec un cinquième revers d'affilée.

Paris a de la marge en Ligue 1 mais ne pouvait pas lambiner beaucoup plus longtemps et cette victoire dimanche lors de la 5e journée laisse tout de même l'équipe de Luis Enrique (6e) à cinq longueurs du leader Monaco.

Ce succès arrive après ceux obtenus face à Bratislava en Ligue des champions et Brest en L1 et peut donc laisser penser que la saison parisienne est lancée. Mais les doubles champions d'Europe n'ont pas fait une impression époustouflante au Vélodrome, où l'OM a résisté jusqu'au bout.

Face à une équipe supérieurement armée, les joueurs de Bruno Genesio ont encore offert un match cohérent et courageux, mais ils repartent encore avec une défaite, la cinquième en six matchs joués cette saisons. Les applaudissements du public marseillais au coup de sifflet final atténueront peut-être un peu la blessure.

Après quatre défaites d'affilée, Ligue Europa incluse, et alors que le duel face au vieux rival parisien semblait moins incertain que jamais, Marseille ne s'était d'ailleurs pas passionné dimanche pour ce Classique.

L'entraîneur marseillais Bruno Genesio, lors du match de Ligue 1 contre le PSG, au Vélodrome, le 20 septembre 2026 ( AFP / Justine MEDDAH )

L'entraîneur marseillais Bruno Genesio, lors du match de Ligue 1 contre le PSG, au Vélodrome, le 20 septembre 2026 ( AFP / Justine MEDDAH )

Le Vélodrome n'était pas plein, il a déployé quelques banderoles désormais traditionnelles d'opposition au propriétaire Frank McCourt et, dans une toute petite ambiance, Dimitri Payet, venu donner le coup d'envoi, a été le Marseillais le plus applaudi.

Dembélé peu inspiré

Mais cet OM déjà relégable et avant-dernier au coup d'envoi a réussi son début de match, bien aidé par un PSG vraiment pas très inspiré.

Marseille, rapidement privé de Paixao, blessé, a beaucoup couru après le ballon, bien sûr. Mais il y a eu match, car Paris n'a pas fait grand-chose de sa possession de balle.

L'attaquant parisien Ousmane Dembélé lors du match de Ligue 1 contre l'Olympique de Marseille, au Vélodrome, le 20 septembre 2026 ( AFP / Justine MEDDAH )

L'attaquant parisien Ousmane Dembélé lors du match de Ligue 1 contre l'Olympique de Marseille, au Vélodrome, le 20 septembre 2026 ( AFP / Justine MEDDAH )

La meilleure occasion de la première période a même été marseillaise, avec une action conclue par un raté assez invraisemblable de Neal Maupay (36e). Il y en a ensuite eu un autre d'Ousmane Dembélé, de la tête (42e), et la maladresse offensive, curieusement, était donc également partagée.

A la pause en tous cas, le score était toujours de 0-0 et le Vélodrome était à nouveau fier de son OM.

Après le repos, Dembélé, vraiment pas dans un grand soir, a expédié une reprise au milieu du Virage Sud (53e). Il y a un an presque jour pour jour, le N.10 du PSG fêtait son Ballon d'Or quand l'OM battait 1-0 un PSG qui avait la tête au Théâtre du Châtelet.

Le scénario aurait peut-être pu se reproduire si Maupay n'avait pas manqué une nouvelle énorme occasion (62e), juste avant que les deux coachs ne se tournent vers leurs bancs, qui sont difficilement comparables.

La revanche de Gomes

Côté parisien, Luis Enrique a ainsi fait entrer Ferran Torres et son but en finale du Mondial, quand Genesio a lancé Keyliane Abdallah et ses 20 matchs en pro.

Sans grande surprise, le talent a alors fait la différence et Paris est passé devant grâce à son champion du monde espagnol: centre parfait de Désiré Doué, appel parfait et tête parfaite de Ferran Torres (1-0, 66e).

Le milieu de terrain de Marseille Angel Gomes après son but égalisateur contre le PSG, le 20 septembre 2026 au Vélodrome ( AFP / Justine MEDDAH )

Le milieu de terrain de Marseille Angel Gomes après son but égalisateur contre le PSG, le 20 septembre 2026 au Vélodrome ( AFP / Justine MEDDAH )

Derrière, l'OM a eu le courage d'y croire encore et de revenir au score, grâce au très décrié Angel Gomes, buteur au bout d'une action initiée par un ballon perdu par Dembélé, secoué par Pierre-Emile Hojbjerg (1-1, 72e).

Mais les espoirs du Vélodrome n'ont durée que deux minutes, le temps pour Marquinhos, qui n'en finit plus de marquer, de transformer en deux temps un excellent centre de Nuno Mendes (2-1, 74e).

Derrière, l'expulsion de Timothy Weah (76e) a facilité la vie des Parisiens, qui ont contrôlé sans se mettre à l'abri.

Alors que la trêve arrive, Paris aura pour objectif au mois d'octobre de remonter encore au classement, puis de ressembler un peu plus à un double champion d'Europe. Il y a le temps.

Pour l'OM, 17e du championnat, il n'y a pas de sous, pas de banc et pas beaucoup de points non plus. Il va falloir en trouver.

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