Ligue 1 : Lille passe troisième devant l’OL battu à Toulouse, Rennes assure son retour en Europe
En retournant le Paris FC en une minute chrono (2-1), le Stade rennais est sorti vainqueur de la dernière de la saison au Roazhon Park pour s'assurer un retour en Coupe d'Europe. Au-dessus, Lille s'est imposé à Monaco (0-1) et passe troisième devant l'OL, battu à Toulouse (2-1).
Plus d’infos à venir…
Monaco 0-1 Lille
But : Zakaria CSC (72 e ) pour le LOSC …
Par Clément Gavard pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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