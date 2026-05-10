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Ligue 1 : Lille passe troisième devant l’OL battu à Toulouse, Rennes assure son retour en Europe
information fournie par So Foot 10/05/2026 à 22:58

Ligue 1 : Lille passe troisième devant l’OL battu à Toulouse, Rennes assure son retour en Europe

Ligue 1 : Lille passe troisième devant l’OL battu à Toulouse, Rennes assure son retour en Europe

En retournant le Paris FC en une minute chrono (2-1), le Stade rennais est sorti vainqueur de la dernière de la saison au Roazhon Park pour s'assurer un retour en Coupe d'Europe. Au-dessus, Lille s'est imposé à Monaco (0-1) et passe troisième devant l'OL, battu à Toulouse (2-1).

Plus d’infos à venir…

Monaco 0-1 Lille

But : Zakaria CSC (72 e ) pour le LOSC

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com

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