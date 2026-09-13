Ligue 1: Lille enchaîne face à Troyes et s'empare de la tête

Tiago Santos après avoir ouvert le score pour Lille contre Troyes, le 13 septembre 2026 au stade Pierre-Mauroy ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Toujours invaincu en Ligue 1, Lille a décroché sa troisième victoire de la saison, face à Troyes (2-0) dimanche et a pris les commandes devant Monaco et Rennes, lors de la 4e journée.

"Être fort chez nous, c'est quelque chose que l'on doit absolument améliorer": cinq jours après le revers en Ligue des champions face au Betis Séville (3-2), Davide Ancelotti voulait rebondir face au promu troyen et que ses joueurs décrochent leur premier succès de la saison au stade Pierre-Mauroy.

Ils y sont parvenus grâce à un but sublime de Tiago Santos (18e), avant de gérer leur avance face à des Troyens entreprenants mais imprécis, dans une rencontre qui a perdu en intensité au retour des vestiaires mais ponctuée d'un but d'Ethan Mbappé (90+3e).

Avec 10 points en quatre rencontres, les Lillois devancent à la différence de buts les Monégasques et les Rennais et confirment leur très bon début de saison en championnat, tandis que les Troyens (4 pts) sont à l'arrêt après une deuxième défaite consécutive.

Les Lillois ont cru ouvrir le score dès la deuxième minute grâce à Hakon Haraldsson, après un bon travail d'Ayase Ueda, tout en puissance dans la surface. Le but a finalement été refusé en raison d'une position de hors-jeu de l'Islandais, après intervention de la VAR.

Mais alors que l'assistance vidéo ne peut pas être utilisée pour vérifier la validité d'un but après que le coup d'envoi a été donné selon les lois du jeu, l'arbitre de la rencontre Romain Lissorgue a d'abord sifflé la reprise du jeu avant de stopper les 22 acteurs quelques secondes plus tard pour finalement invalider le but.

Pas tellement perturbés par cette situation, les Dogues ont continué d'occuper le camp des Aubois. Et au terme d'une nouvelle phase de possession dans la moitié de terrain adverse, Tiago Santos a enroulé une superbe frappe dans la lucarne opposée de Patrick Beach pour ouvrir le score (18e).

Les joueurs de Davide Ancelotti ont même cru prendre le large avec un but contre leur camp des Troyens après un centre de Basar Önal (21e), mais l'ailier turc était hors-jeu.

Belle entrée de Kjaergaard

Menés, les joueurs de Stéphane Dumont ne se sont pas laissés abattre et se sont procurés plusieurs coups de pieds arrêtés autour de la surface lilloise. Mais ils ont souvent manqué de justesse dans leurs centres comme dans leurs frappes, ou ont trouvé sur leur route une charnière centrale Alexsandro/Nathan Ngoy très appliquée après ses erreurs face au Betis mardi.

Après quelques bonnes situations pour Ueda (27e, 39e, 40e) et une frappe trop enlevée de Jérémy Le Douaron juste avant la pause, la rencontre a été beaucoup moins animée au retour des vestiaires.

A l'heure de jeu, Davide Ancelotti a choisi de densifier son entre-jeu en remplaçant Haraldsson par la recrue Maurits Kjaergaard. Mais s'il a joué un cran plus bas, le milieu danois a aussi été un des acteurs majeurs du réveil des Dogues, plus entreprenants dans les 20 dernières minutes.

Après avoir manqué de justesse dans le dernier geste, l'ancien joueur de Leipzig a offert une passe décisive à Mbappé, qui a célébré son but en s'excusant pour son carton rouge reçu après un mauvais geste face au Betis en Ligue des champions.

Une manière de tourner définitivement la page de la défaite de mardi.