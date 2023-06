Ligne de TGV Paris-Berlin : la Deutsche Bahn écarte un passage par Strasbourg, des élus s'insurgent

"La priorité du ministre et du gouvernement demeure un passage par Strasbourg", a assuré l'entourage du ministre français des Transports Clément Beaune.

( AFP / JOHN MACDOUGALL )

La ligne de TGV qui doit relier les capitales française et allemande ne passera "probablement" pas par Strasbourg, a déclaré jeudi 22 juin l'exploitant public allemand Deutsche Bahn, qui a évoqué un "accord" avec la SNCF. De nombreux élus des deux côtés de la frontière, dans la région de Strasbourg, ont fait part de leur inquiétude.

"Pour une réalisation rapide de la nouvelle liaison directe Paris-Berlin, la SCNF et la Deutsche Bahn se sont mises d'accord pour étudier d'abord la connexion des lignes existantes Paris-Francfort et Francfort-Berlin", a déclaré un porte-parole du groupe allemand à l' AFP . Le futur TGV roulera donc "probablement via Sarrebrück" , une ville allemande située plus au nord, plutôt que par Strasbourg et Karlsruhe, a-t-il ajouté.

Sollicitée, la SNCF n'a pas souhaité faire de commentaires.

Paris et Berlin doivent être reliées par un nouveau train de nuit en décembre 2023 et par une nouvelle ligne de TGV fin 2024 , mais le tracé de cette dernière a fait l'objet de nombreux débats ces derniers mois. Les mairies de Strasbourg et de la ville allemande voisine de Karlsruhe, ainsi que plusieurs députés et élus des deux régions frontalières, ont exprimé dans une lettre ouverte fin mai leurs inquiétudes de voir la future ligne TGV leur échapper.

"Un autre choix de tracé est incompréhensible et incohérent" , avaient déclaré Jeanne Barseghian, maire EELV de Strasbourg, Franck Mentrup, son homologue de Karlsruhe, et plus d'une vingtaine d'élus locaux, mettant en avant la dimension européenne de la ville.

Le gouvernement préfère Strasbourg

L'entourage du ministre français des Transports Clément Beaune a indiqué à l' AFP que "la priorité du ministre et du gouvernement demeure un passage par Strasbourg", précisant que "c’est la demande qui a été exprimée clairement à la SNCF".

La Deutsche Bahn défend depuis le début le trajet via Sarrebrück, arguant du fait que le futur train de nuit "passerait par Strasbourg" et que "deux tiers des trains français longue distance" passaient déjà la frontière par ce chemin . Aucune décision finale n'a toutefois pour le moment été prise, assure la Deutsche Bahn.

Après une réunion mercredi avec le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou, la mairie de Strasbourg a d'ailleurs assuré jeudi dans un communiqué que restait "ouverte la possibilité d'une liaison Paris-Strasbourg-Berlin, dès lors que l'ensemble des parties prenantes (...) parviennent à en définir les modalités de mise en œuvre".

"Je ne peux pas imaginer qu' on passe outre l'accessibilité de la capitale européenne à Strasbourg ", a réagi jeudi auprès de l' AFP Jeanne Barseghian, qui a "le sentiment que c'est plus compliqué côté allemand, du côté de l'État fédéral et de la Deutsche Bahn".

"Je me refuse à croire que c'est plié" et "je reste toujours optimiste pour Strasbourg" , a-t-elle insisté. Mais ça nécessitera "une bonne coordination des deux États, des deux gouvernements, français et allemand, et évidemment aussi entre les deux opérateurs ferroviaires".

À l'inverse, le maire de Metz, ville voisine de Sarrebrück, l'ex-LR François Grosdidier, s'est réjoui dans un communiqué de la perspective d'un TGV passant par ses terres, saluant une nouvelle "positive" qui "contribuera à renforcer le maillage de transport et les opportunités d'intermodalité dans la région". Il n'existe pas à l'heure actuelle de train direct entre Paris et Berlin. Il faut plus de huit heures pour joindre les deux villes avec au moins un changement.